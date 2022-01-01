Главная > Сравнение смартфонов > Poco C40 vs Galaxy A13 – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco C40 против Samsung Galaxy A13

Ксиаоми Поко С40
VS
Самсунг Галакси А13
Xiaomi Poco C40
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (588 против 454 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C40
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.71 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.1% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 34 мс 33 мс
Контрастность 1170:1 1257:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco C40
454 нит
Galaxy A13 +30%
588 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 165.1 мм
Ширина 76.56 мм 76.4 мм
Толщина 9.18 мм 8.8 мм
Вес 204 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco C40
82%
Galaxy A13 +1%
83.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко С40 и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет JLQ JR510 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер - 8 (8)
Архитектура - - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора - 8 нанометров
Графика - Mali-G52 MP1
Частота GPU - 820 МГц
FLOPS - ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C40 +1%
155
Galaxy A13
154
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C40 +27%
749
Galaxy A13
590
AnTuTu Benchmark 9
Poco C40 +6%
133095
Galaxy A13
125533
CPU 36431 35523
GPU 22163 24759
Memory 37186 30778
UX 36684 33751
Total score 133095 125533
3DMark Wild Life Performance
Poco C40
н/д
Galaxy A13
508
Stability - 98%
Graphics test - 3 FPS
Graphics score - 508
PCMark 3.0 score - 4899
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 for POCO One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 12 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:49 ч.
Просмотр видео - 13:14 ч.
Игры - 06:54 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Poco C40
н/д
Galaxy A13
34:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C40 vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C40
80.1 дБ
Galaxy A13 +4%
83.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A13, а если производительность, автономность и корпус – то Xiaomi Poco C40.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco X3 Pro или Xiaomi Poco C40
2. Xiaomi Redmi 10C или Xiaomi Poco C40
3. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy A13
4. Samsung Galaxy A03s или Samsung Galaxy A13
5. Samsung Galaxy A03 или Samsung Galaxy A13
6. Samsung Galaxy A33 5G или Samsung Galaxy A13
7. Samsung Galaxy A04s или Samsung Galaxy A13

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры