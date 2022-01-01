Главная > Сравнение смартфонов > Poco C40 vs Spark 8C – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco C40 против Tecno Spark 8C

Ксиаоми Поко С40
VS
Текно Спарк 8С
Xiaomi Poco C40
Tecno Spark 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 6.6-дюймового Tecno Spark 8C, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Tecno Spark 8C
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 93% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 299 и 155 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C40
vs
Spark 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 83.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.1% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34 мс -
Контрастность 1170:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco C40
449 нит
Spark 8C
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 164.57 мм
Ширина 76.56 мм 76 мм
Толщина 9.18 мм 8.95 мм
Вес 204 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость IP52 IPX2
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco C40
82%
Spark 8C +2%
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко С40 и Текно Спарк 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет JLQ JR510 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора - 12 нанометров
Графика - Mali-G57 MP1
Частота GPU - 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C40
155
Spark 8C +93%
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C40
743
Spark 8C +57%
1166
AnTuTu Benchmark 9
Poco C40
131478
Spark 8C +29%
169143
CPU 36431 60630
GPU 22163 21826
Memory 37186 38655
UX 36684 48282
Total score 131478 169143
3DMark Wild Life Performance
Poco C40
н/д
Spark 8C
397
PCMark 3.0 score - 7368
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 for POCO HiOS 7.6
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 4:00 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C40 vs Tecno Spark 8C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 0 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE -
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C40
80.1 дБ
Spark 8C
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco C40, а если дисплей – то Tecno Spark 8C.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
4 (44.4%)
5 (55.6%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 11 или Poco C40
2. Poco X3 Pro или Poco C40
3. Poco M3 или Poco C40
4. Poco F3 или Poco C40
5. Redmi 10C или Poco C40
6. Redmi 9A или Spark 8C
7. Hot 12 Play или Spark 8C
8. Realme C30 или Spark 8C

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры