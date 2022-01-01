Главная > Сравнение смартфонов > Poco C40 vs Mi A1 – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco C40 против Mi A1

Ксиаоми Поко С40
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Poco C40
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 59 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 2920 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3080 мАч
  • На 1.21" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 10.98% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 4 года и 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • На 50% выше плотность пикселей (401 vs 268 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Poco C40
60
Mi A1
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Poco C40
20
Mi A1
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Poco C40
90
Mi A1
53
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Poco C40
48
Mi A1
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Poco C40
69
Mi A1
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Poco C40
55
Mi A1
44

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C40
vs
Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон - 16:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82% 71.02%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.2 мс
Контрастность - 1359:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco C40
н/д
Mi A1
474 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 155.4 мм
Ширина 76.56 мм 75.8 мм
Толщина 9.18 мм 7.3 мм
Вес 204 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco C40 +15%
82%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко С40 и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет JLQ JR510 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер - 8 (8)
Архитектура - - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Adreno 506
Частота GPU - 650 МГц
FLOPS - ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C40
155
Mi A1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C40
743
Mi A1
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Poco C40 +16%
132437
Mi A1
114228
CPU 36431 41253
GPU 22163 12372
Memory 37186 30571
UX 36684 30687
Total score 132437 114228
3DMark Wild Life Performance
Poco C40
н/д
Mi A1
170
PCMark 3.0 score - 5464
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 13 for POCO Android One
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:01 ч.
Просмотр видео - 08:48 ч.
Игры - 04:42 ч.
Режим ожидания - 70 ч.
Общая автономность
Poco C40
н/д
Mi A1
22:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C40 vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 35.96 мм
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C40
н/д
Mi A1
86.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco C40 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 11 vs Poco C40
2. Poco X3 Pro vs Poco C40
3. Poco M3 vs Poco C40
4. Poco F3 vs Poco C40
5. Redmi 10C vs Poco C40
6. Mi A2 Lite vs Mi A1

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры