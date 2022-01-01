Xiaomi Poco C40 против Mi A1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 59 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Комплектуется на 2920 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3080 мАч
- На 1.21" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Тонкие рамки – на 10.98% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 4 года и 11 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
- На 50% выше плотность пикселей (401 vs 268 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Весит на 39 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|-
|16:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|71.02%
|Цветовой охват sRGB
|-
|98%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|40.2 мс
|Контрастность
|-
|1359:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|169.59 мм
|155.4 мм
|Ширина
|76.56 мм
|75.8 мм
|Толщина
|9.18 мм
|7.3 мм
|Вес
|204 грамма
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Желтый
|Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|JLQ JR510
|Qualcomm Snapdragon 625
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|-
|8 (8)
|Архитектура
|-
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|-
|14 нанометров
|Графика
|-
|Adreno 506
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|FLOPS
|-
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|36431
|41253
|GPU
|22163
|12372
|Memory
|37186
|30571
|UX
|36684
|30687
|Total score
|132437
|114228
|PCMark 3.0 score
|-
|5464
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 13 for POCO
|Android One
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|3080 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:01 ч.
|Просмотр видео
|-
|08:48 ч.
|Игры
|-
|04:42 ч.
|Режим ожидания
|-
|70 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|35.96 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Зависит от региона
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.76 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco C40 более удачной покупкой.
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