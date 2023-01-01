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Xiaomi Poco C50 против Infinix Smart 7

Ксиаоми Поко C50
VS
Инфиникс Смарт 7
Xiaomi Poco C50
Infinix Smart 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2023 года Xiaomi Poco C50 с экраном 6.52" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.6-дюймового Infinix Smart 7, который имеет процессор MediaTek Helio A25 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C50
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Infinix Smart 7
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 172 и 142 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C50
vs
Smart 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.52 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 84.5%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 163.76 мм
Ширина 76.75 мм 75.61 мм
Толщина 9.09 мм 8.65 мм
Вес 192 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Черный, Белый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco C50
81%
Smart 7 +4%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C50 и Инфиникс Смарт 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio A22 MediaTek Helio A25
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU 660 МГц 660 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~42.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C50
142
Smart 7 +21%
172
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C50
513
Smart 7 +17%
601
AnTuTu Benchmark 9
Poco C50
79578
Smart 7 +48%
117884
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Go Edition XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 3:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C50 vs Infinix Smart 7
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.1 МП) 2 (13 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
- 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Infinix Smart 7, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Poco C50.

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