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Xiaomi Poco C50 против Oppo Realme C31

Ксиаоми Поко C50
VS
Оппо Реалми C31
Xiaomi Poco C50
Oppo Realme C31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2023 года Xiaomi Poco C50 с экраном 6.52" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.5-дюймового Oppo Realme C31, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C50
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C31
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 348 и 142 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C50
vs
Realme C31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 415 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 81.4%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 48 мс
Контрастность - 1033:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco C50
н/д
Realme C31
398 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.7 мм
Ширина 76.75 мм 76.1 мм
Толщина 9.09 мм 8.4 мм
Вес 192 грамма 197 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco C50
81%
Realme C31
81.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C50 и Оппо Реалми C31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio A22 Unisoc Tiger T612
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G57 MP1
Частота GPU 660 МГц 614 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C50
142
Realme C31 +145%
348
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C50
512
Realme C31 +159%
1326
AnTuTu Benchmark 9
Poco C50
79564
Realme C31 +164%
209866
CPU - 67603
GPU - 22171
Memory - 61955
UX - 58129
Total score 79564 209866
3DMark Wild Life Performance
Poco C50
н/д
Realme C31
413
PCMark 3.0 score - 7614
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Go Edition Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C50 vs Oppo Realme C31
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.1 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C50
н/д
Realme C31
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Март 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Realme C31, а если программное обеспечение и корпус – то Xiaomi Poco C50.

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