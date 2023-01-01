Xiaomi Poco C50 против Tecno Spark 9 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2023 года Xiaomi Poco C50 с экраном 6.52" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.6-дюймового Tecno Spark 9 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco C50
- Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Tecno Spark 9 Pro
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 51% выше плотность пикселей (407 vs 269 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 360 и 142 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
10
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81%
|83.3%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|164.18 мм
|Ширина
|76.75 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.09 мм
|8.42 мм
|Вес
|192 грамма
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Синий, Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio A22
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|660 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
142
Spark 9 Pro +154%
360
Geekbench 5 (многоядерный)
513
Spark 9 Pro +147%
1269
|CPU
|-
|66678
|GPU
|-
|33604
|Memory
|-
|49051
|UX
|-
|74003
|Total score
|79578
|224929
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Graphics score
|-
|726
|Web score
|-
|5989
|Video editing
|-
|6423
|Photo editing
|-
|13950
|Data manipulation
|-
|5419
|Writing score
|-
|9355
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|Go Edition
|HiOS 8.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (60% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8190 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|-
|Количество объективов
|2 (8 МП + 0.1 МП)
|3 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.5 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.1 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark 9 Pro более удачной покупкой.
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