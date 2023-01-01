Главная > Сравнение смартфонов > Poco C50 vs Spark 9 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco C50 против Tecno Spark 9 Pro

Ксиаоми Поко C50
VS
Текно Спарк 9 Про
Xiaomi Poco C50
Tecno Spark 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2023 года Xiaomi Poco C50 с экраном 6.52" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.6-дюймового Tecno Spark 9 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C50
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Tecno Spark 9 Pro
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (407 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 360 и 142 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C50
vs
Spark 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 550 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 83.3%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.18 мм
Ширина 76.75 мм 75.6 мм
Толщина 9.09 мм 8.42 мм
Вес 192 грамма 187 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco C50
81%
Spark 9 Pro +3%
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C50 и Текно Спарк 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio A22 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G52 MP2
Частота GPU 660 МГц 1000 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C50
142
Spark 9 Pro +154%
360
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C50
513
Spark 9 Pro +147%
1269
AnTuTu Benchmark 9
Poco C50
79578
Spark 9 Pro +183%
224929
CPU - 66678
GPU - 33604
Memory - 49051
UX - 74003
Total score 79578 224929
3DMark Wild Life Performance
Poco C50
н/д
Spark 9 Pro
726
Stability - 97%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 726
PCMark 3.0
Poco C50
н/д
Spark 9 Pro
7712
Web score - 5989
Video editing - 6423
Photo editing - 13950
Data manipulation - 5419
Writing score - 9355
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Go Edition HiOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (60% за 60 минут)
Время полной зарядки - 2:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C50 vs Tecno Spark 9 Pro
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8190 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 2 (8 МП + 0.1 МП) 3 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.5 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6464 x 4864
Апертура f/2.2 -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Spark 9 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco C50 против Realme C31
2. Xiaomi Poco C50 против Xiaomi Poco C40
3. Xiaomi Poco C50 против Xiaomi Poco M5
4. Xiaomi Poco C50 против Xiaomi Redmi A1
5. Tecno Spark 9 Pro против Xiaomi Redmi 10
6. Tecno Spark 9 Pro против Tecno Camon 18
7. Tecno Spark 9 Pro против Realme C35
8. Tecno Spark 9 Pro против Tecno Camon 19
9. Tecno Spark 9 Pro против Tecno Camon 19 Pro
10. Tecno Spark 9 Pro против Tecno Pova Neo 2
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры