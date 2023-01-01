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Xiaomi Poco C50 против Poco C40

Ксиаоми Поко C50
VS
Ксиаоми Поко С40
Xiaomi Poco C50
Xiaomi Poco C40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2023 года Xiaomi Poco C50 с экраном 6.52" и чипом Mediatek Helio A22, против 6.71-дюймового Xiaomi Poco C40, который имеет процессор JLQ JR510 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C50
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 156 и 142 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C50
vs
Poco C40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81% 82%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 34 мс
Контрастность - 1170:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco C50
н/д
Poco C40
451 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 169.59 мм
Ширина 76.75 мм 76.56 мм
Толщина 9.09 мм 9.18 мм
Вес 192 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость - IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco C50
81%
Poco C40 +1%
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C50 и Ксиаоми Поко С40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio A22 JLQ JR510
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика PowerVR GE8320 -
Частота GPU 660 МГц -
FLOPS ~42.8 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C50
142
Poco C40 +10%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C50
512
Poco C40 +48%
756
AnTuTu Benchmark 9
Poco C50
79564
Poco C40 +67%
132776
CPU - 36431
GPU - 22163
Memory - 37186
UX - 36684
Total score 79564 132776
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Go Edition MIUI 13 for POCO
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки - 4:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C50 vs Xiaomi Poco C40
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.1 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C50
н/д
Poco C40
80.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco C40 более удачной покупкой.

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