Главная > Сравнение смартфонов > Poco F2 Pro vs iPhone X – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco F2 Pro против Apple iPhone X

Ксиаоми Поко F2 Про
Xiaomi Poco F2 Pro
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 1984 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 2716 мАч
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • На 62% лучшая автономность (120 vs 74 часов)
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (856 против 684 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Стерео динамики
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 45 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Poco F2 Pro
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.3%
ШИМ (PWM) 177 Гц 240 Гц
Время отклика 9 мс 2.2 мс
Контрастность ~ Бесконечная ~ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F2 Pro +25%
856 нит
iPhone X
684 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 143.6 мм
Ширина 75.4 мм 70.9 мм
Толщина 8.9 мм 7.7 мм
Вес 219 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro +5%
87.2%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A11 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2390 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro
919
iPhone X +2%
938
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +40%
3390
iPhone X
2417
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +76%
557660
iPhone X
317624

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 21 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro +78%
16:45 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Poco F2 Pro +108%
25:16 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro +91%
36:26 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F2 Pro
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F2 Pro
83.9 дБ
iPhone X +2%
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F2 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco F2 Pro или Xiaomi Mi 9T Pro
2. Xiaomi Poco F2 Pro или Xiaomi Mi 10 Lite
3. Xiaomi Poco F2 Pro или Apple iPhone 11 Pro Max
4. Xiaomi Poco F2 Pro или Xiaomi Mi Note 10 Pro
5. Xiaomi Poco F2 Pro или OnePlus 7T
6. Apple iPhone X или Samsung Galaxy S10
7. Apple iPhone X или Apple iPhone XR
8. Apple iPhone X или Apple iPhone 11 Pro
9. Apple iPhone X или Samsung Galaxy S20 Plus
10. Apple iPhone X или Xiaomi Mi 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях