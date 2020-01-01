Xiaomi Poco F2 Pro против Google Pixel 3a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3000 мАч
- На 1.07" большая диагональ экрана
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Тонкие рамки – на 12.2% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 3a
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- На 12% выше плотность пикселей (441 vs 395 PPI)
- Весит на 72 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
93
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
61
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco F2 Pro и Google Pixel 3a
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|5.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Dragontrail
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|75%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|151.3 мм
|Ширина
|75.4 мм
|70.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|219 граммов
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 670
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 615
|Частота GPU
|587 МГц
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro +159%
923
356
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +139%
3348
1400
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +181%
557780
198186
Таблица смартфонов в AnTuTu (#20 и #206)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:45 ч.
Время просмотра видео
25:16 ч.
Время разговора (3G)
36:26 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|24
|11
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|0.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.03 Вт/кг
|0.9 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F2 Pro более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Poco F2 Pro и Mi 9T Pro
- Xiaomi Poco F2 Pro и Mi 10 Lite
- Xiaomi Poco F2 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max
- Xiaomi Poco F2 Pro и Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Poco F2 Pro и OnePlus 7T
- Google Pixel 3a и Apple iPhone 11
- Google Pixel 3a и Xiaomi Mi 9
- Google Pixel 3a и OnePlus 8
- Google Pixel 3a и Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a и Pixel 4