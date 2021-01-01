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Xiaomi Poco F2 Pro против Huawei Mate 30

Ксиаоми Поко F2 Про
Xiaomi Poco F2 Pro
VS
Хуавей Мейт 30
Huawei Mate 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (867 против 553 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 915 и 775 баллов
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F2 Pro
vs
Mate 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 177 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Poco F2 Pro +57%
867 нит
Mate 30
553 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 160.8 мм
Ширина 75.4 мм 76.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 219 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro
87.2%
Mate 30 +1%
87.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Хуавей Мейт 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP16
Частота GPU 587 МГц 600 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro +18%
915
Mate 30
775
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +9%
3369
Mate 30
3088
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +16%
559060
Mate 30
481454

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro
16:45 ч.
Mate 30
н/д
Время просмотра видео
Poco F2 Pro
25:16 ч.
Mate 30
н/д
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro
36:26 ч.
Mate 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Huawei Mate 30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8500 x 4700
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F2 Pro
83.9 дБ
Mate 30
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение - выбирайте Xiaomi Poco F2 Pro, а если звук – то Huawei Mate 30.

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