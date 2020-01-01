Главная > Сравнение смартфонов > Poco F2 Pro vs Mate 30 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco F2 Pro против Huawei Mate 30 Pro

Ксиаоми Поко F2 Про
Xiaomi Poco F2 Pro
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • На 17% лучшая автономность (120 vs 103 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (843 против 681 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F2 Pro
vs
Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.1%
ШИМ (PWM) 177 Гц 245 Гц
Время отклика 9 мс 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F2 Pro +24%
843 нит
Mate 30 Pro
681 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 158.1 мм
Ширина 75.4 мм 73.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 219 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro
87.2%
Mate 30 Pro +8%
94.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 587 МГц 600 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro +16%
906
Mate 30 Pro
778
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +9%
3298
Mate 30 Pro
3024
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +13%
539060
Mate 30 Pro
476828

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 11
Размер системы из коробки 21 ГБ 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro +13%
16:45 ч.
Mate 30 Pro
14:58 ч.
Время просмотра видео
Poco F2 Pro +38%
25:16 ч.
Mate 30 Pro
18:19 ч.
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro +80%
36:26 ч.
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8500 x 4700
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F2 Pro +2%
83.3 дБ
Mate 30 Pro
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Poco F2 Pro, а если камера, корпус и звук – то Huawei Mate 30 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Poco F2 Pro и Mi 9T Pro
2. Poco F2 Pro и Mi 10 Lite
3. Poco F2 Pro и iPhone 11 Pro Max
4. Poco F2 Pro и Mi Note 10 Pro
5. Poco F2 Pro и OnePlus 7T
6. Mate 30 Pro и iPhone 11
7. Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro
8. Mate 30 Pro и Galaxy S20 Plus
9. Mate 30 Pro и P40 Pro
10. Mate 30 Pro и Mate 30

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях