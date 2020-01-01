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Xiaomi Poco F2 Pro против Huawei P20 Pro

Ксиаоми Поко F2 Про
Xiaomi Poco F2 Pro
VS
Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 35% лучшая автономность (120 vs 89 часов)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4000 мАч
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (855 против 589 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Стерео динамики
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco F2 Pro и Huawei P20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.7:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco F2 Pro +45%
855 нит
P20 Pro
589 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 155 мм
Ширина 75.4 мм 73 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 219 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro +6%
87.2%
P20 Pro
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Хуавей П20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 587 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro +162%
923
P20 Pro
352
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +140%
3348
P20 Pro
1395
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +111%
557780
P20 Pro
264143

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 21 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro +15%
16:45 ч.
P20 Pro
14:30 ч.
Время просмотра видео
Poco F2 Pro +91%
25:16 ч.
P20 Pro
13:14 ч.
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro +76%
36:26 ч.
P20 Pro
20:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Huawei P20 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Poco F2 Pro
н/д
P20 Pro
114
Качества видео
Poco F2 Pro
н/д
P20 Pro
98
Итоговая оценка камеры
Poco F2 Pro
н/д
P20 Pro
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Poco F2 Pro
н/д
P20 Pro
71 дБ
Музыка
Poco F2 Pro
н/д
P20 Pro
69 дБ
Звонок
Poco F2 Pro
н/д
P20 Pro
91 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F2 Pro более удачной покупкой.

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