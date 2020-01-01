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Xiaomi Poco F2 Pro против Huawei P30

Ксиаоми Поко F2 Про
Xiaomi Poco F2 Pro
VS
Хуавей П30
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • На 45% лучшая автономность (120 vs 83 часов)
  • Комплектуется на 1050 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3650 мАч
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (855 против 642 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P30
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 54 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco F2 Pro и Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco F2 Pro +33%
855 нит
Huawei P30
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 149.1 мм
Ширина 75.4 мм 71.4 мм
Толщина 8.9 мм 7.6 мм
Вес 219 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro +2%
87.2%
Huawei P30
85.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 587 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro +28%
923
Huawei P30
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +30%
3348
Huawei P30
2568
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +45%
557780
Huawei P30
385217

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 21 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro +22%
16:45 ч.
Huawei P30
13:52 ч.
Время просмотра видео
Poco F2 Pro +55%
25:16 ч.
Huawei P30
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro +62%
36:26 ч.
Huawei P30
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 24 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Poco F2 Pro
н/д
Huawei P30
83.6 дБ
Музыка
Poco F2 Pro
н/д
Huawei P30
76.6 дБ
Звонок
Poco F2 Pro
н/д
Huawei P30
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F2 Pro более удачной покупкой.

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