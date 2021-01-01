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Xiaomi Poco F2 Pro против Oppo Realme GT Neo 2

Ксиаоми Поко F2 Про
VS
Оппо Реалми GT Нео 2
Xiaomi Poco F2 Pro
Oppo Realme GT Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 8% лучшая автономность (120 vs 111 часов)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (849 против 655 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 19 граммов меньше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1012 и 906 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F2 Pro
vs
Realme GT Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.1%
ШИМ (PWM) 177 Гц 531 Гц
Время отклика 9 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F2 Pro +30%
849 нит
Realme GT Neo 2
655 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 162.9 мм
Ширина 75.4 мм 75.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 219 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro +2%
87.2%
Realme GT Neo 2
85.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Оппо Реалми GT Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 587 МГц 675 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco F2 Pro
641289
Realme GT Neo 2 +11%
713103
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 21 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 0:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro +15%
16:45 ч.
Realme GT Neo 2
14:34 ч.
Время просмотра видео
Poco F2 Pro +13%
25:16 ч.
Realme GT Neo 2
22:17 ч.
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro +12%
36:26 ч.
Realme GT Neo 2
32:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Oppo Realme GT Neo 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F2 Pro
83.7 дБ
Realme GT Neo 2
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и звук - выбирайте Oppo Realme GT Neo 2, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Xiaomi Poco F2 Pro.

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