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Xiaomi Poco F2 Pro против Samsung Galaxy M31s

Ксиаоми Поко F2 Про
Xiaomi Poco F2 Pro
VS
Самсунг Галакси М31s
Samsung Galaxy M31s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.46-дюймового Samsung Galaxy M31s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (852 против 598 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M31s
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4700 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F2 Pro
vs
Galaxy M31s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.46 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.2%
ШИМ (PWM) 177 Гц 125 Гц
Время отклика 9 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F2 Pro +42%
852 нит
Galaxy M31s
598 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 159.4 мм
Ширина 75.4 мм 75.3 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 219 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro +3%
87.2%
Galaxy M31s
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Самсунг Галакси М31s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 7 Octa 9611
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU 587 МГц 850 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro +164%
904
Galaxy M31s
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +165%
3319
Galaxy M31s
1252
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +191%
539000
Galaxy M31s
185219

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.1
Размер системы из коробки 21 ГБ 21.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:38 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro
16:45 ч.
Galaxy M31s
н/д
Время просмотра видео
Poco F2 Pro
25:16 ч.
Galaxy M31s
н/д
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro
36:26 ч.
Galaxy M31s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Samsung Galaxy M31s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 13056 x 9856
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F2 Pro +1%
82.7 дБ
Galaxy M31s
82.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F2 Pro более удачной покупкой.

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