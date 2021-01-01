Xiaomi Poco F2 Pro против Samsung Galaxy Note 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy Note 9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4000 мАч
- На 24% лучшая автономность (120 vs 97 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 31% выше максимальная яркость экрана (867 против 664 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
- На 30% выше плотность пикселей (514 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 18 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|514 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|84.32%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|144.6%
|ШИМ (PWM)
|177 Гц
|227 Гц
|Время отклика
|9 мс
|8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|161.9 мм
|Ширина
|75.4 мм
|76.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.8 мм
|Вес
|219 граммов
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый
|Синий, Коричневый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Макс. частота
|2840 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G72MP18
|Частота GPU
|587 МГц
|572 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|~658 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F2 Pro +65%
915
553
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F2 Pro +52%
3369
2211
AnTuTu Benchmark 8
Poco F2 Pro +63%
559060
343068
Лучшие смартфоны в AnTuTu (#32 и #122)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro +33%
16:45 ч.
12:36 ч.
Время просмотра видео
Poco F2 Pro +53%
25:16 ч.
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro +29%
36:26 ч.
28:13 ч.
Рейтинг смартфонов по времени автономной работы (#8 и #113)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
Качество видео
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|24
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|0.381 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.03 Вт/кг
|1.509 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F2 Pro более удачной покупкой.
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