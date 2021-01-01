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Xiaomi Poco F2 Pro против Black Shark 4 Pro

Ксиаоми Поко F2 Про
VS
Ксиаоми Black Shark 4 Про
Xiaomi Poco F2 Pro
Xiaomi Black Shark 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2020 года Xiaomi Poco F2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (848 против 596 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 4 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1118 и 904 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F2 Pro
vs
Black Shark 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 177 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Poco F2 Pro +42%
848 нит
Black Shark 4 Pro
596 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.8 мм
Ширина 75.4 мм 76.4 мм
Толщина 8.9 мм 9.9 мм
Вес 219 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый Синий, Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco F2 Pro +2%
87.2%
Black Shark 4 Pro
85.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F2 Про и Ксиаоми Black Shark 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco F2 Pro
631393
Black Shark 4 Pro +30%
818396
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Joy UI 12.5
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) Да (100% за 19 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 0:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F2 Pro
16:45 ч.
Black Shark 4 Pro
н/д
Время просмотра видео
Poco F2 Pro
25:16 ч.
Black Shark 4 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Poco F2 Pro
36:26 ч.
Black Shark 4 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F2 Pro vs Xiaomi Black Shark 4 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F2 Pro
83.7 дБ
Black Shark 4 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Xiaomi Black Shark 4 Pro, а если корпус – то Xiaomi Poco F2 Pro.

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