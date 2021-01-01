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Xiaomi Poco F3 GT против OnePlus 7

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Ванплас 7
Xiaomi Poco F3 GT
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1365 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 3700 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 931 и 725 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 7
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 85.5%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 200 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3 GT
н/д
OnePlus 7
646 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 157.7 мм
Ширина 76.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 205 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT +1%
86.3%
OnePlus 7
85.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 640
Частота GPU 850 МГц 585 МГц
FLOPS - ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT +28%
931
OnePlus 7
725
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +25%
3375
OnePlus 7
2707
AnTuTu Benchmark 7
Poco F3 GT
н/д
OnePlus 7
379952
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 GT
н/д
OnePlus 7
462744

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 GT
н/д
OnePlus 7
13:45 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 GT
н/д
OnePlus 7
19:54 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3 GT
н/д
OnePlus 7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3 GT
н/д
OnePlus 7
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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