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Xiaomi Poco F3 GT против OnePlus Nord CE 5G

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Ванплас Норд CE 5G
Xiaomi Poco F3 GT
OnePlus Nord CE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Комплектуется на 565 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 914 и 637 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
Nord CE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 84.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 91.6%
ШИМ (PWM) - 373 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3 GT
н/д
Nord CE 5G
598 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 159.3 мм
Ширина 76.9 мм 73.5 мм
Толщина 8.3 мм 7.9 мм
Вес 205 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Синий, Серебристый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT +2%
86.3%
Nord CE 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Ванплас Норд CE 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 619
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT +43%
914
Nord CE 5G
637
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +85%
3321
Nord CE 5G
1793
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 GT
н/д
Nord CE 5G
316174
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 OxygenOS 11
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (67% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 GT
н/д
Nord CE 5G
17:32 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 GT
н/д
Nord CE 5G
23:02 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3 GT
н/д
Nord CE 5G
32:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs OnePlus Nord CE 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3 GT
н/д
Nord CE 5G
90.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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