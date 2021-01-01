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Xiaomi Poco F3 GT против Oppo Realme 8

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Оппо Реалми 8
Xiaomi Poco F3 GT
Oppo Realme 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 924 и 504 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
Realme 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 83.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90.7%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3 GT
н/д
Realme 8
611 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 160.6 мм
Ширина 76.9 мм 73.9 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 205 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT +4%
86.3%
Realme 8
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Оппо Реалми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G MediaTek Helio G95
Макс. частота 3000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
FLOPS - ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT +83%
924
Realme 8
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +108%
3388
Realme 8
1631
AnTuTu Benchmark 9
Poco F3 GT +71%
600803
Realme 8
351846
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (50% за 26 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs Oppo Realme 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3 GT
н/д
Realme 8
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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