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Xiaomi Poco F3 GT против Oppo Realme 8s 5G

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Оппо Реалми 8S 5G
Xiaomi Poco F3 GT
Oppo Realme 8s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 926 и 642 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8s 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
Realme 8s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 83.9%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Poco F3 GT
н/д
Realme 8s 5G
603 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 162.5 мм
Ширина 76.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 205 граммов 191 грамм
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT +3%
86.3%
Realme 8s 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Оппо Реалми 8S 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT +44%
926
Realme 8s 5G
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +32%
3395
Realme 8s 5G
2580
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да
Время полной зарядки 0:43 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs Oppo Realme 8s 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c -
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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