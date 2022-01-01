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Xiaomi Poco F3 GT против Oppo Realme 9 Pro Plus

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Оппо Реалми 9 Про Плас
Xiaomi Poco F3 GT
Oppo Realme 9 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 111% выше максимальная яркость экрана (1294 против 612 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 565 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 4500 мАч
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 914 и 817 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
Realme 9 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Poco F3 GT +111%
1294 нит
Realme 9 Pro Plus
612 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 160.2 мм
Ширина 76.9 мм 73.3 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 205 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT +2%
86.3%
Realme 9 Pro Plus
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Оппо Реалми 9 Про Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G68 MC4
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS - ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +45%
3358
Realme 9 Pro Plus
2322
AnTuTu Benchmark 9
Poco F3 GT +22%
616214
Realme 9 Pro Plus
505899
CPU 150935 -
GPU 237738 -
Memory 109101 -
UX 123051 -
Total score 616214 505899
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 25 FPS 6 FPS
Graphics score 4176 -
PCMark 3.0 score 10537 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 60 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 0:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 GT
н/д
Realme 9 Pro Plus
16:26 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 GT
н/д
Realme 9 Pro Plus
18:07 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3 GT
н/д
Realme 9 Pro Plus
27:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs Oppo Realme 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.65
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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