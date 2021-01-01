Xiaomi Poco F3 GT против Oppo Realme XT
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.4-дюймового Oppo Realme XT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1065 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 4000 мАч
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme XT
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Весит на 22 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
96
48
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
81
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|84.7%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|242 Гц
|Время отклика
|-
|4.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|158.7 мм
|Ширина
|76.9 мм
|75.2 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.6 мм
|Вес
|205 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|-
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Qualcomm Snapdragon 712
|Макс. частота
|3000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 616
|Частота GPU
|850 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|-
|~310 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT +128%
931
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +126%
3375
1496
AnTuTu Benchmark 7
187937
AnTuTu Benchmark 8
227065
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|-
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|5065 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:43 ч.
|1:28 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:03 ч.
Время просмотра видео
16:33 ч.
Время разговора (3G)
30:53 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|-
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.
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