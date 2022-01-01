Xiaomi Poco F3 GT против Xiaomi 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.28-дюймового Xiaomi 12, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
- На 46% выше максимальная яркость экрана (1312 против 896 нит)
- На 0.39" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 565 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 4500 мАч
Причины выбрать Xiaomi 12
- Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
74
96
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
85
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|419 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|152.7 мм
|Ширина
|76.9 мм
|69.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.16 мм
|Вес
|205 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Зеленый, Розовый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 730
|Частота GPU
|850 МГц
|818 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
920
Xiaomi 12 +35%
1240
Geekbench 5 (многоядерный)
3381
Xiaomi 12 +14%
3854
|CPU
|149460
|-
|GPU
|226222
|-
|Memory
|98324
|-
|UX
|118224
|-
|Total score
|598129
|1002367
|Stability
|98%
|55%
|Graphics test
|25 FPS
|54 FPS
|Graphics score
|4176
|9035
|PCMark 3.0 score
|10516
|12842
Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 (#125 и #6)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
Батарея
|Объем
|5065 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Да (87% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:43 ч.
|0:46 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:00 ч.
Время просмотра видео
16:03 ч.
Время разговора (3G)
19:01 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.65
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 более удачной покупкой.
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