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Xiaomi Poco F3 GT против Xiaomi 12

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Ксиаоми 12
Xiaomi Poco F3 GT
Xiaomi 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.28-дюймового Xiaomi 12, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (1312 против 896 нит)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 565 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 4500 мАч
Причины выбрать Xiaomi 12
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
Xiaomi 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Poco F3 GT +46%
1312 нит
Xiaomi 12
896 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 152.7 мм
Ширина 76.9 мм 69.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.16 мм
Вес 205 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Зеленый, Розовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT
86.3%
Xiaomi 12 +3%
89.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Ксиаоми 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 730
Частота GPU 850 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT
920
Xiaomi 12 +35%
1240
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT
3381
Xiaomi 12 +14%
3854
AnTuTu Benchmark 9
Poco F3 GT
598129
Xiaomi 12 +68%
1002367
CPU 149460 -
GPU 226222 -
Memory 98324 -
UX 118224 -
Total score 598129 1002367
3DMark Wild Life Performance
Poco F3 GT
4176
Xiaomi 12 +116%
9035
Stability 98% 55%
Graphics test 25 FPS 54 FPS
Graphics score 4176 9035
PCMark 3.0 score 10516 12842
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 0:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 GT
н/д
Xiaomi 12
12:00 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 GT
н/д
Xiaomi 12
16:03 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3 GT
н/д
Xiaomi 12
19:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs Xiaomi 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.65
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 более удачной покупкой.

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