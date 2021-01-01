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Xiaomi Poco F3 GT против Mi 8 Lite

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Ксиаоми Ми 8 Лайт
Xiaomi Poco F3 GT
Xiaomi Mi 8 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.26-дюймового Xiaomi Mi 8 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1715 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 3350 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 36 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
Mi 8 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 82.5%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 46.2 мс
Контрастность - 1276:1
Максимальная яркость
Poco F3 GT
н/д
Mi 8 Lite
473 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 156.4 мм
Ширина 76.9 мм 75.8 мм
Толщина 8.3 мм 7.5 мм
Вес 205 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT +5%
86.3%
Mi 8 Lite
82.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Ксиаоми Ми 8 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 512
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS - ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT +171%
931
Mi 8 Lite
344
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +132%
3375
Mi 8 Lite
1453
AnTuTu Benchmark 7
Poco F3 GT
н/д
Mi 8 Lite
142198
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 GT
н/д
Mi 8 Lite
180321

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 3350 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 GT
н/д
Mi 8 Lite
10:24 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 GT
н/д
Mi 8 Lite
10:15 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3 GT
н/д
Mi 8 Lite
29:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs Xiaomi Mi 8 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5760 x 4312
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3 GT
н/д
Mi 8 Lite
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.749 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.585 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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