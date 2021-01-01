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Xiaomi Poco F3 GT против Mi 9

Ксиаоми Поко F3 GT
VS
Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Poco F3 GT
Xiaomi Mi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2021 года Xiaomi Poco F3 GT с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1765 мАч более емким аккумулятором – 5065 против 3300 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 931 и 620 баллов
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3 GT
vs
Mi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 85.2%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.4%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
628 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 157.5 мм
Ширина 76.9 мм 74.6 мм
Толщина 8.3 мм 7.6 мм
Вес 205 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 GT +1%
86.3%
Mi 9
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 GT и Ксиаоми Ми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 640
Частота GPU 850 МГц 585 МГц
FLOPS - ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 GT +50%
931
Mi 9
620
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 GT +41%
3375
Mi 9
2388
AnTuTu Benchmark 7
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
397302
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
447018

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки - 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
10:09 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
19:02 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
23:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 GT vs Xiaomi Mi 9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5184 x 3880
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
112
Качество видео
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
99
Итоговая оценка камеры
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
107

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3 GT
н/д
Mi 9
87.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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