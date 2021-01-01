Главная > Сравнение смартфонов > Poco F3 vs A94 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco F3 против Oppo A94 5G

Ксиаоми Поко F3
VS
Оппо А94 5G
Xiaomi Poco F3
Oppo A94 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.43-дюймового Oppo A94 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (727 против 592 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A94 5G
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Poco F3
88
A94 5G
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Poco F3
90
A94 5G
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Poco F3
81
A94 5G
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Poco F3
66
A94 5G
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Poco F3
89
A94 5G
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Poco F3
82
A94 5G
70

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3
vs
A94 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 490 Гц 250 Гц
Время отклика 3 мс 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3 +23%
727 нит
A94 5G
592 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 160.1 мм
Ширина 76.4 мм 73.4 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 196 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 +1%
85.9%
A94 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Оппо А94 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G57 MC3
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3
1007
A94 5G
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3
3511
A94 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Poco F3 +83%
672914
A94 5G
368330
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 21 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:56 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3
15:58 ч.
A94 5G
н/д
Время просмотра видео
Poco F3
19:02 ч.
A94 5G
н/д
Время разговора (3G)
Poco F3
23:40 ч.
A94 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Oppo A94 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo A94 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F3
н/д
A94 5G
116
Качество видео
Poco F3
н/д
A94 5G
94
Итоговая оценка камеры
Poco F3
н/д
A94 5G
108

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3
89.4 дБ
A94 5G +3%
92.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Poco F3 против Poco X3 NFC
2. Poco F3 против Poco X3 Pro
3. Poco F3 против Poco F3 GT
4. Poco F3 против Realme 7
5. Poco F3 против Mi 10T
6. A94 5G против Poco X3 NFC
7. A94 5G против Redmi Note 10 Pro
8. A94 5G против Realme 7
9. A94 5G против Mi 11 Lite 5G
10. A94 5G против Vivo Y31

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры