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Xiaomi Poco F3 против Oppo Find X2 Pro

Ксиаоми Поко F3
VS
Оппо Find X2 Про
Xiaomi Poco F3
Oppo Find X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.7-дюймового Oppo Find X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • На 19% лучшая автономность (114 vs 96 часов)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 999 и 902 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 30% выше плотность пикселей (513 vs 395 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (857 против 709 нит)
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3
vs
Find X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
ШИМ (PWM) 490 Гц 480 Гц
Время отклика 3 мс 2.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3
709 нит
Find X2 Pro +21%
857 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 165.2 мм
Ширина 76.4 мм 74.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 196 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Керамика
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3
85.9%
Find X2 Pro +6%
90.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Оппо Find X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 675 МГц 587 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +11%
999
Find X2 Pro
902
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 +6%
3445
Find X2 Pro
3256
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 +8%
615294
Find X2 Pro
570880
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 21 ГБ 53 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4260 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 +35%
15:58 ч.
Find X2 Pro
11:50 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 +10%
19:02 ч.
Find X2 Pro
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3
23:40 ч.
Find X2 Pro +7%
25:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Oppo Find X2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 48 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F3
н/д
Find X2 Pro
134
Качество видео
Poco F3
н/д
Find X2 Pro
104
Итоговая оценка камеры
Poco F3
н/д
Find X2 Pro
124

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3 +4%
89.4 дБ
Find X2 Pro
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi Poco F3, а если камера и корпус – то Oppo Find X2 Pro.

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