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Xiaomi Poco F3 против Samsung Galaxy A40

Ксиаоми Поко F3
VS
Самсунг Галакси А40
Xiaomi Poco F3
Samsung Galaxy A40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 136% выше максимальная яркость экрана (1282 против 544 нит)
  • Комплектуется на 1420 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 3100 мАч
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870 5G
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 11% выше плотность пикселей (437 vs 395 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • Весит на 56 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3
vs
Galaxy A40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 142.6%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3 +136%
1282 нит
Galaxy A40
544 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 144.4 мм
Ширина 76.4 мм 69.2 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 196 граммов 140 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3
85.9%
Galaxy A40
85.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Самсунг Галакси А40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Samsung Exynos 7 Octa 7904
Макс. частота 3200 МГц 1770 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G71 MP2
Частота GPU 587 МГц 770 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс ~65 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +243%
909
Galaxy A40
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 +240%
3223
Galaxy A40
949
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 +438%
661674
Galaxy A40
122957

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки - 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3
н/д
Galaxy A40
10:05 ч.
Время просмотра видео
Poco F3
н/д
Galaxy A40
10:58 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3
н/д
Galaxy A40
20:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Samsung Galaxy A40
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Оптический Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (16 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5984 x 4140
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3
н/д
Galaxy A40
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 более удачной покупкой.

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