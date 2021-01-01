Главная > Сравнение смартфонов > Poco F3 vs Galaxy A52s 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco F3 против Samsung Galaxy A52s 5G

Ксиаоми Поко F3
VS
Самсунг Галакси А52s 5G
Xiaomi Poco F3
Samsung Galaxy A52s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1009 и 781 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (802 против 718 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3
vs
Galaxy A52s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Poco F3
718 нит
Galaxy A52s 5G +12%
802 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 159.9 мм
Ширина 76.4 мм 75.1 мм
Толщина 7.8 мм 8.4 мм
Вес 196 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 +1%
85.9%
Galaxy A52s 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Самсунг Галакси А52s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 642L
Частота GPU 675 МГц 490 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +29%
1009
Galaxy A52s 5G
781
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 +27%
3544
Galaxy A52s 5G
2798
AnTuTu Benchmark 9
Poco F3
675879
Galaxy A52s 5G
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3
15:58 ч.
Galaxy A52s 5G
н/д
Время просмотра видео
Poco F3
19:02 ч.
Galaxy A52s 5G
н/д
Время разговора (3G)
Poco F3
23:40 ч.
Galaxy A52s 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Samsung Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3
89.4 дБ
Galaxy A52s 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Август 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Poco F3, а если камера, корпус и звук – то Samsung Galaxy A52s 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
17 (47.2%)
19 (52.8%)
Всего проголосовало: 36

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A52 и Xiaomi Poco F3
2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Poco F3
3. Oppo Realme 7 и Xiaomi Poco F3
4. Xiaomi Mi 10T и Poco F3
5. Xiaomi Mi 11 Lite и Poco F3
6. Samsung Galaxy A52 и A52s 5G
7. OnePlus Nord 2 5G и Samsung Galaxy A52s 5G
8. OnePlus 9R и Samsung Galaxy A52s 5G
9. Samsung Galaxy S20 FE 5G и A52s 5G
10. Oppo Reno 6 5G и Samsung Galaxy A52s 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры