Xiaomi Poco F3 против Samsung Galaxy Note 10 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 7% лучшая автономность (114 vs 107 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 723 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 11% выше максимальная яркость экрана (799 против 717 нит)
- На 25% выше плотность пикселей (495 vs 395 PPI)
- Тонкие рамки – на 6.49% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
95
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|495 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|92.39%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|95.4%
|ШИМ (PWM)
|490 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|3 мс
|3.6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|162.3 мм
|Ширина
|76.4 мм
|77.2 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|196 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь
|Аура, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Макс. частота
|3200 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali G76 MP12
|Частота GPU
|587 МГц
|770 МГц
|FLOPS
|~1267 Гфлопс
|~943 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +28%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 +29%
3327
2588
AnTuTu Benchmark 7
350074
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 +42%
629815
445030
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|31.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (67% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:56 ч.
|1:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3 +29%
15:58 ч.
12:07 ч.
Время просмотра видео
Poco F3 +3%
19:02 ч.
18:50 ч.
Время разговора (3G)
23:40 ч.
Galaxy Note 10 Plus +38%
32:32 ч.
Рейтинг телефонов по автономности (#75 и #99)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3648 x 2736
|Апертура
|-
|f/1.6
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол
| - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Xiaomi Poco F3, а если камера и корпус – то Samsung Galaxy Note 10 Plus.
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