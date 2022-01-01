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Xiaomi Poco F3 против Vivo iQOO Neo 6

Ксиаоми Поко F3
VS
Виво iQOO Нео 6
Xiaomi Poco F3
Vivo iQOO Neo 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.62-дюймового Vivo iQOO Neo 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 6
  • На 7% лучшая автономность (32:14 vs 30:05 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (771 против 712 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3
vs
iQOO Neo 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 490 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F3
712 нит
iQOO Neo 6 +8%
771 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 163.3 мм
Ширина 76.4 мм 76.2 мм
Толщина 7.8 мм 8.5 мм
Вес 196 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3 +1%
85.9%
iQOO Neo 6
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Виво iQOO Нео 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 675 МГц 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +2%
998
iQOO Neo 6
981
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 +14%
3479
iQOO Neo 6
3055
AnTuTu Benchmark 9
Poco F3
693428
iQOO Neo 6 +3%
714938
CPU 188510 181724
GPU 244555 245641
Memory 111930 133355
UX 149678 159750
Total score 693428 714938
3DMark Wild Life Performance
Poco F3 +1%
4260
iQOO Neo 6
4208
Stability 90% 89%
Graphics test 25 FPS 25 FPS
Graphics score 4260 4208
PCMark 3.0 score 11618 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Funtouch 12
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4700 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:06 ч. 12:11 ч.
Просмотр видео 14:32 ч. 13:09 ч.
Игры 05:39 ч. 05:21 ч.
Режим ожидания 83 ч. 103 ч.
Общая автономность
Poco F3
30:05 ч.
iQOO Neo 6 +7%
32:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Vivo iQOO Neo 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 116°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.45 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3
89.4 дБ
iQOO Neo 6
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco F3, а если дисплей, автономность и камера – то Vivo iQOO Neo 6.

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