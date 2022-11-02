Xiaomi Poco F3 против Xiaomi 12T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
- На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1010 и 930 баллов
Причины выбрать Xiaomi 12T
- На 34% выше максимальная яркость экрана (959 против 717 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 13% выше плотность пикселей (446 vs 395 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8100 Ultra
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
94
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
67
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1220 x 2712 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|446 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|900 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|86.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|490 Гц
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|163.1 мм
|Ширина
|76.4 мм
|75.9 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.6 мм
|Вес
|196 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|MediaTek Dimensity 8100 Ultra
|Макс. частота
|3200 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|675 МГц
|912 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +9%
1010
930
Geekbench 5 (многоядерный)
3498
Xiaomi 12T +8%
3774
|CPU
|193885
|196804
|GPU
|241777
|313342
|Memory
|112372
|140254
|UX
|147497
|161901
|Total score
|701197
|813559
|Stability
|90%
|-
|Graphics test
|25 FPS
|35 FPS
|Graphics score
|4282
|5861
|PCMark 3.0 score
|11546
|12614
Рейтинг телефонов в AnTuTu 9 (#139 и #78)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (67% за 30 минут)
|Да (50% за 7 минут)
|Время полной зарядки
|0:56 ч.
|0:23 ч.
|Веб-серфинг
|11:06 ч.
|10:06 ч.
|Просмотр видео
|14:32 ч.
|13:24 ч.
|Игры
|05:39 ч.
|05:21 ч.
|Режим ожидания
|83 ч.
|116 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|-
|Апертура
|f/2.45
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.47"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
120
Качество видео
127
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T более удачной покупкой.
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