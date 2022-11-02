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Xiaomi Poco F3 против Xiaomi 12T

Ксиаоми Поко F3
VS
Ксиаоми 12Т
Xiaomi Poco F3
Xiaomi 12T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1010 и 930 баллов
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (959 против 717 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4520 мАч
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% выше плотность пикселей (446 vs 395 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8100 Ultra
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3
vs
Xiaomi 12T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F3
717 нит
Xiaomi 12T +34%
959 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 163.1 мм
Ширина 76.4 мм 75.9 мм
Толщина 7.8 мм 8.6 мм
Вес 196 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый айсберг, Синий океан, Черная ночь Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3
85.9%
Xiaomi 12T +1%
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Ксиаоми 12Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G MediaTek Dimensity 8100 Ultra
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G610 MC6
Частота GPU 675 МГц 912 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +9%
1010
Xiaomi 12T
930
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3
3498
Xiaomi 12T +8%
3774
AnTuTu Benchmark 9
Poco F3
701197
Xiaomi 12T +16%
813559
CPU 193885 196804
GPU 241777 313342
Memory 112372 140254
UX 147497 161901
Total score 701197 813559
3DMark Wild Life Performance
Poco F3
4282
Xiaomi 12T +37%
5861
Stability 90% -
Graphics test 25 FPS 35 FPS
Graphics score 4282 5861
PCMark 3.0 score 11546 12614
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (67% за 30 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:06 ч. 10:06 ч.
Просмотр видео 14:32 ч. 13:24 ч.
Игры 05:39 ч. 05:21 ч.
Режим ожидания 83 ч. 116 ч.
Общая автономность
Poco F3
30:05 ч.
Xiaomi 12T +5%
31:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Xiaomi 12T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.45 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F3
н/д
Xiaomi 12T
120
Качество видео
Poco F3
н/д
Xiaomi 12T
127
Итоговая оценка камеры
Poco F3
н/д
Xiaomi 12T
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3
89.4 дБ
Xiaomi 12T
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Максимус 02 ноября 2022 01:00
Имею сейчас оба аппарата на руках, 12Т на руках несколько дней, но уже есть небольшой опыт. Сразу отвечу, есть ли смысл переходить с ф3/ф4 именно на 12Т - нет, смысла нет, лучше доплатить и взять прошку или 12Х. По основному, моему ф3 чуть больше года, в играх у них паритет, что один что другой тянут всё прекрасно, сбрасывают яркость одинаково, троттлинг у 12Т более агрессивный но и начинается он позже в отличии от Ф3. Нагрев у 12Т ощутимый, но возможно с обновами поправят. Камеры (брал из-за них) не обрадовали, снимают на одном уровне в стоке, и опять же подтянув гкам на ф3 то 12 уже начинает проигрывать. Автономность, тут разница не большая, с учётом выхода моего ф3 с 4520 до 4200, и новый 12т с его 5000. 10 часов экрана ф3, 11:40 у 12т, в играх ф3 держит дольше, с разницей примерно в 5%, за счёт опять же допил софта и дракона, в то время когда 12т ещё зелёный с его нонстаб мтк.
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