Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.