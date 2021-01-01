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Xiaomi Poco F3 против Mi 9 Lite

Ксиаоми Поко F3
VS
Ксиаоми Ми 9 Лайт
Xiaomi Poco F3
Xiaomi Mi 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco F3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 106% выше максимальная яркость экрана (1282 против 622 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 490 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 4030 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F3
vs
Mi 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F3 +106%
1282 нит
Mi 9 Lite
622 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 156.8 мм
Ширина 76.4 мм 74.5 мм
Толщина 7.8 мм 8.7 мм
Вес 196 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Белый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F3
85.9%
Mi 9 Lite
85.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F3 и Ксиаоми Ми 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 3200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 616
Частота GPU 587 МГц 500 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F3 +136%
909
Mi 9 Lite
385
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F3 +128%
3223
Mi 9 Lite
1411
AnTuTu Benchmark 8
Poco F3 +220%
661674
Mi 9 Lite
206898

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4030 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки - 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco F3
н/д
Mi 9 Lite
13:25 ч.
Время просмотра видео
Poco F3
н/д
Mi 9 Lite
17:10 ч.
Время разговора (3G)
Poco F3
н/д
Mi 9 Lite
39:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F3 vs Xiaomi Mi 9 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL Plus CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F3
н/д
Mi 9 Lite
86.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 более удачной покупкой.

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