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Xiaomi Poco F4 GT против Oppo Realme GT Neo 2

Ксиаоми Поко F4 GT
VS
Оппо Реалми GT Нео 2
Xiaomi Poco F4 GT
Oppo Realme GT Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Xiaomi Poco F4 GT с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4 GT
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (755 против 655 нит)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1240 и 1014 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • На 52% лучшая автономность (36:16 vs 23:54 часов)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4 GT
vs
Realme GT Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - 531 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F4 GT +15%
755 нит
Realme GT Neo 2
655 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 162.9 мм
Ширина 76.7 мм 75.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 210 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 GT +1%
86.2%
Realme GT Neo 2
85.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 GT и Оппо Реалми GT Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 650
Частота GPU 818 МГц 675 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 GT +22%
1240
Realme GT Neo 2
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4 GT +14%
3607
Realme GT Neo 2
3162
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 GT +32%
951594
Realme GT Neo 2
720089
CPU - 200911
GPU - 241290
Memory - 122004
UX - 156748
Total score 951594 720089
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4228
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:52 ч. 12:08 ч.
Просмотр видео 10:45 ч. 18:14 ч.
Игры 05:07 ч. 05:37 ч.
Режим ожидания 68 ч. 112 ч.
Общая автономность
Poco F4 GT
23:54 ч.
Realme GT Neo 2 +52%
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 GT vs Oppo Realme GT Neo 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Poco F4 GT, а если автономность – то Oppo Realme GT Neo 2.

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