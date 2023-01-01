Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Xiaomi Poco F4 GT с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.74-дюймового Realme GT Neo 5 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.