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Xiaomi Poco F4 GT против Samsung Galaxy A52s 5G

Ксиаоми Поко F4 GT
VS
Самсунг Галакси А52s 5G
Xiaomi Poco F4 GT
Samsung Galaxy A52s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Xiaomi Poco F4 GT с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4 GT
  • Показывает на 88% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1240 и 771 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • На 32% лучшая автономность (31:30 vs 23:55 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4 GT
vs
Galaxy A52s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 138.1%
ШИМ (PWM) - 231 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F4 GT
755 нит
Galaxy A52s 5G +6%
800 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 159.9 мм
Ширина 76.7 мм 75.1 мм
Толщина 8.5 мм 8.4 мм
Вес 210 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость - IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 GT +2%
86.2%
Galaxy A52s 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 GT и Самсунг Галакси А52s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 642L
Частота GPU 818 МГц 490 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 GT +61%
1240
Galaxy A52s 5G
771
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4 GT +30%
3607
Galaxy A52s 5G
2785
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 GT +88%
923898
Galaxy A52s 5G
491121
CPU 216641 153005
GPU 418161 153219
Memory 126777 72604
UX 163184 113850
Total score 923898 491121
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2466
PCMark 3.0 score - 12028
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:52 ч. 09:19 ч.
Просмотр видео 10:45 ч. 15:35 ч.
Игры 05:08 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 68 ч. 110 ч.
Общая автономность
Poco F4 GT
23:55 ч.
Galaxy A52s 5G +32%
31:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 GT vs Samsung Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4 GT
н/д
Galaxy A52s 5G
83.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года Август 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F4 GT более удачной покупкой.

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