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Xiaomi Poco F4 GT против Samsung Galaxy S21 FE 5G

Ксиаоми Поко F4 GT
VS
Самсунг Галакси С21 FE
Xiaomi Poco F4 GT
Samsung Galaxy S21 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Xiaomi Poco F4 GT с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S21 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4 GT
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1294 и 1101 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4 GT
vs
Galaxy S21 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 420 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 97%
ШИМ (PWM) 121 Гц 247 Гц
Время отклика 1 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F4 GT
756 нит
Galaxy S21 FE 5G +4%
786 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 155.7 мм
Ширина 76.7 мм 74.5 мм
Толщина 8.5 мм 7.9 мм
Вес 210 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 GT
86.2%
Galaxy S21 FE 5G +4%
89.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 GT и Самсунг Галакси С21 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 GT +18%
1294
Galaxy S21 FE 5G
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4 GT +19%
3605
Galaxy S21 FE 5G
3030
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 GT +39%
1044581
Galaxy S21 FE 5G
753365
CPU 251923 194989
GPU 451857 281856
Memory 172789 133252
UX 169806 147872
Total score 1044581 753365
3DMark Wild Life Performance
Poco F4 GT +61%
9374
Galaxy S21 FE 5G
5814
Stability 50% 69%
Graphics test 56 FPS 34 FPS
Graphics score 9374 5814
PCMark 3.0 score 12984 12540
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.0
Размер системы из коробки 33 ГБ 17.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (51% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:23 ч. 07:42 ч.
Просмотр видео 11:39 ч. 13:05 ч.
Игры 03:52 ч. 05:29 ч.
Режим ожидания 75 ч. 91 ч.
Общая автономность
Poco F4 GT
25:18 ч.
Galaxy S21 FE 5G +5%
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 GT vs Samsung Galaxy S21 FE 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4 GT
86.6 дБ
Galaxy S21 FE 5G +3%
88.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Xiaomi Poco F4 GT, а если автономность, камера и коммуникации – то Samsung Galaxy S21 FE 5G.

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