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Xiaomi Poco F4 GT против Xiaomi 12X

Ксиаоми Поко F4 GT
VS
Ксиаоми 12X
Xiaomi Poco F4 GT
Xiaomi 12X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Xiaomi Poco F4 GT с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.28-дюймового Xiaomi 12X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4 GT
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1254 и 947 баллов
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • На 48% лучшая автономность (35:28 vs 23:53 часов)
  • Стабилизация изображения
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (927 против 766 нит)
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.8 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4 GT
vs
Xiaomi 12X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
ШИМ (PWM) - 523 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F4 GT
766 нит
Xiaomi 12X +21%
927 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 152.7 мм
Ширина 76.7 мм 69.9 мм
Толщина 8.5 мм 8.16 мм
Вес 210 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 GT
86.2%
Xiaomi 12X +3%
89.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 GT и Ксиаоми 12X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 650
Частота GPU 818 МГц 675 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 GT +32%
1254
Xiaomi 12X
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4 GT +14%
3658
Xiaomi 12X
3198
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 GT +50%
1052326
Xiaomi 12X
700669
CPU 251923 182068
GPU 451857 244860
Memory 172789 124404
UX 169806 145738
Total score 1052326 700669
3DMark Wild Life Performance
Poco F4 GT
н/д
Xiaomi 12X
4166
Stability - 99%
Graphics test - 24 FPS
Graphics score - 4166
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки - 29.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч. 0:48 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:52 ч. 13:05 ч.
Просмотр видео 10:45 ч. 16:44 ч.
Игры 05:02 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 68 ч. 104 ч.
Общая автономность
Poco F4 GT
23:53 ч.
Xiaomi 12X +48%
35:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 GT vs Xiaomi 12X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4 GT
н/д
Xiaomi 12X
90.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Xiaomi Poco F4 GT, а если автономность – то Xiaomi 12X.

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