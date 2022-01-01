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Xiaomi Poco F4 GT против Black Shark 4 Pro

Ксиаоми Поко F4 GT
VS
Ксиаоми Black Shark 4 Про
Xiaomi Poco F4 GT
Xiaomi Black Shark 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Xiaomi Poco F4 GT с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4 GT
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1295 и 1125 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 4 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4 GT
vs
Black Shark 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.2% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
ШИМ (PWM) 121 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F4 GT
757 нит
Black Shark 4 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 163.8 мм
Ширина 76.7 мм 76.4 мм
Толщина 8.5 мм 9.9 мм
Вес 210 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый Синий, Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 GT и Ксиаоми Black Shark 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 GT +15%
1295
Black Shark 4 Pro
1125
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 GT +10%
946881
Black Shark 4 Pro
862391
CPU 215062 207166
GPU 419596 319457
Memory 157599 185020
UX 162410 156764
Total score 946881 862391
3DMark Wild Life Performance
Poco F4 GT +62%
9355
Black Shark 4 Pro
5773
Stability 50% 97%
Graphics test 56 FPS 34 FPS
Graphics score 9355 5773
PCMark 3.0 score 12998 15647
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Joy UI 12.5
Размер системы из коробки 33 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (100% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч. 0:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:14 ч. -
Просмотр видео 11:39 ч. -
Игры 04:15 ч. -
Режим ожидания 75 ч. -
Общая автономность
Poco F4 GT
25:16 ч.
Black Shark 4 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 GT vs Xiaomi Black Shark 4 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото - 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4 GT
86.6 дБ
Black Shark 4 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Xiaomi Poco F4 GT, а если автономность, коммуникации и звук – то Xiaomi Black Shark 4 Pro.

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