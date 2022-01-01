Xiaomi Poco F4 GT против Mi 10T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 апреля 2022 года Xiaomi Poco F4 GT с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F4 GT
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- На 22% выше максимальная яркость экрана (755 против 617 нит)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
- На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1240 и 913 баллов
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
93
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
69
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.2%
|85.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|2381 Гц
|Время отклика
|-
|39.8 мс
|Контрастность
|-
|1279:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|165.1 мм
|Ширина
|76.7 мм
|76.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|9.3 мм
|Вес
|210 граммов
|216 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Желтый
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|3000 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 650
|Частота GPU
|818 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 GT +36%
1240
913
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4 GT +8%
3607
3325
|CPU
|216641
|181605
|GPU
|418161
|217457
|Memory
|126777
|109220
|UX
|163184
|141147
|Total score
|923898
|648565
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|22 FPS
|Graphics score
|-
|3809
|PCMark 3.0 score
|-
|10562
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#17 и #124)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|-
|19.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:17 ч.
|1:00 ч.
|Веб-серфинг
|08:52 ч.
|-
|Просмотр видео
|10:45 ч.
|-
|Игры
|05:08 ч.
|-
|Режим ожидания
|68 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Mi 10T от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
97
Качество видео
95
Итоговая оценка камеры
98
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.51 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F4 GT более удачной покупкой.
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