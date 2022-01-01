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Xiaomi Poco F4 против Apple iPhone 11

Ксиаоми Поко F4
VS
Эпл Айфон 11
Xiaomi Poco F4
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco F4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1390 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3110 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (1001 против 665 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • На 29% лучшая автономность (34:47 vs 27:02 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1333 и 968 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.8%
ШИМ (PWM) 443 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F4 +51%
1001 нит
iPhone 11
665 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 150.9 мм
Ширина 75.95 мм 75.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 195 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Зеленый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 +10%
86.6%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Apple A13 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 675 МГц -
FLOPS ~1372 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4
968
iPhone 11 +38%
1333
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4
3178
iPhone 11 +9%
3473
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 +3%
643951
iPhone 11
624677
CPU 165229 166661
GPU 236853 256531
Memory 100281 91027
UX 143530 115651
Total score 643951 624677
3DMark Wild Life Performance
Poco F4
4327
iPhone 11 +75%
7561
Stability 90% 71%
Graphics test 25 FPS 45 FPS
Graphics score 4327 7561
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:44 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 12:31 ч. 15:16 ч.
Игры 04:37 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 82 ч. 121 ч.
Общая автономность
Poco F4
27:02 ч.
iPhone 11 +29%
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.45 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F4
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
Poco F4
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
Poco F4
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4 +3%
86.1 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F4 более удачной покупкой.

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