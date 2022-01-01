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Xiaomi Poco F4 против Apple iPhone 13

Ксиаоми Поко F4
VS
Эпл Айфон 13
Xiaomi Poco F4
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco F4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1273 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3227 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (994 против 798 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • На 21% лучшая автономность (36:13 vs 30:00 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco F4 +25%
994 нит
iPhone 13
798 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 146.7 мм
Ширина 75.95 мм 71.5 мм
Толщина 7.7 мм 7.65 мм
Вес 195 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Зеленый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 +1%
86.6%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
Частота GPU 675 МГц 1200 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4
973
iPhone 13 +77%
1718
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4
3161
iPhone 13 +46%
4610
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4
698643
iPhone 13 +14%
798777
CPU - 219838
GPU - 329364
Memory - 121868
UX - 133943
Total score 698643 798777
3DMark Wild Life Performance
Poco F4
н/д
iPhone 13
8794
Stability - 79%
Graphics test - 52 FPS
Graphics score - 8794
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.5)
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:27 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 12:29 ч. 14:33 ч.
Игры 05:11 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 92 ч. 123 ч.
Общая автономность
Poco F4
30:00 ч.
iPhone 13 +21%
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.45 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F4
н/д
iPhone 13
138
Качество видео
Poco F4
н/д
iPhone 13
117
Итоговая оценка камеры
Poco F4
н/д
iPhone 13
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, камера и корпус - выбирайте Apple iPhone 13, а если дисплей и коммуникации – то Xiaomi Poco F4.

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