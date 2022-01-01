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Xiaomi Poco F4 против Infinix Note 12 Pro 5G

Ксиаоми Поко F4
VS
Инфиникс Ноут 12 Про 5G
Xiaomi Poco F4
Infinix Note 12 Pro 5G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco F4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Note 12 Pro 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4
vs
Note 12 Pro 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% -
ШИМ (PWM) 443 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F4
999 нит
Note 12 Pro 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 164.7 мм
Ширина 75.95 мм 76.9 мм
Толщина 7.7 мм 9 мм
Вес 195 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Зеленый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 +1%
86.6%
Note 12 Pro 5G
85.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 и Инфиникс Ноут 12 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G57 MC2
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 +65%
965
Note 12 Pro 5G
584
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4 +77%
3165
Note 12 Pro 5G
1793
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 +66%
639959
Note 12 Pro 5G
385138
CPU 165229 106076
GPU 236853 93218
Memory 100281 81637
UX 143530 106321
Total score 639959 385138
3DMark Wild Life Performance
Poco F4 +224%
4323
Note 12 Pro 5G
1333
Stability 90% -
Graphics test 25 FPS 7 FPS
Graphics score 4323 1333
PCMark 3.0 score - 10311
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 XOS 10.6
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да
Время полной зарядки 0:39 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:44 ч. -
Просмотр видео 12:31 ч. -
Игры 04:37 ч. -
Режим ожидания 82 ч. -
Общая автономность
Poco F4
27:02 ч.
Note 12 Pro 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 vs Infinix Note 12 Pro 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4672 x 3504
Апертура f/2.45 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4
86.1 дБ
Note 12 Pro 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F4 более удачной покупкой.

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