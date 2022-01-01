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Xiaomi Poco F4 против Oppo Realme GT2 Pro

Ксиаоми Поко F4
VS
Оппо Realme GT2 Про
Xiaomi Poco F4
Oppo Realme GT2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco F4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (997 против 771 нит)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 19% лучшая автономность (35:40 vs 30:00 часов)
  • На 33% выше плотность пикселей (526 vs 395 PPI)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1235 и 968 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4
vs
Realme GT2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 526 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.7%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 10 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F4 +29%
997 нит
Realme GT2 Pro
771 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.2 мм
Ширина 75.95 мм 74.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.2 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Зеленый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4
86.6%
Realme GT2 Pro +2%
88.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 и Оппо Realme GT2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Adreno 730
Частота GPU 675 МГц 818 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4
968
Realme GT2 Pro +28%
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4
3182
Realme GT2 Pro +10%
3494
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4
642073
Realme GT2 Pro +61%
1033421
CPU 165229 249768
GPU 236853 448381
Memory 100281 172528
UX 143530 166045
Total score 642073 1033421
3DMark Wild Life Performance
Poco F4
н/д
Realme GT2 Pro
9487
Stability - 65%
Graphics test - 56 FPS
Graphics score - 9487
PCMark 3.0 score - 12843
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:27 ч. 12:26 ч.
Просмотр видео 12:29 ч. 16:07 ч.
Игры 05:11 ч. 05:50 ч.
Режим ожидания 92 ч. 115 ч.
Общая автономность
Poco F4
30:00 ч.
Realme GT2 Pro +19%
35:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 vs Oppo Realme GT2 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 150°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.45 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4
н/д
Realme GT2 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme GT2 Pro, а если программное обеспечение и корпус – то Xiaomi Poco F4.

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