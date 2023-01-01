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Xiaomi Poco F4 против Samsung Galaxy A33 5G

Ксиаоми Поко F4
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Xiaomi Poco F4
Samsung Galaxy A33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco F4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F4
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (1002 против 727 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • На 18% лучшая автономность (31:53 vs 27:02 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 1280
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F4
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 98.3%
ШИМ (PWM) 443 Гц 366 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F4 +38%
1002 нит
Galaxy A33 5G
727 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 159.7 мм
Ширина 75.95 мм 74 мм
Толщина 7.7 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Зеленый Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F4 +3%
86.6%
Galaxy A33 5G
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко F4 и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G68
Частота GPU 675 МГц 1000 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F4 +34%
975
Galaxy A33 5G
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F4 +68%
3169
Galaxy A33 5G
1883
AnTuTu Benchmark 9
Poco F4 +65%
676996
Galaxy A33 5G
410871
CPU 173771 117008
GPU 243886 116615
Memory 115268 77740
UX 148255 102076
Total score 676996 410871
3DMark Wild Life Performance
Poco F4 +92%
4335
Galaxy A33 5G
2257
Stability 90% 98%
Graphics test 25 FPS 13 FPS
Graphics score 4335 2257
PCMark 3.0 score - 10790
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.0
Размер системы из коробки 24 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:44 ч. 10:17 ч.
Просмотр видео 12:31 ч. 15:03 ч.
Игры 04:37 ч. 05:45 ч.
Режим ожидания 82 ч. 105 ч.
Общая автономность
Poco F4
27:02 ч.
Galaxy A33 5G +18%
31:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F4 vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4160 x 3120
Апертура f/2.45 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F4
86.1 дБ
Galaxy A33 5G +3%
88.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F4 более удачной покупкой.

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