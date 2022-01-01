Xiaomi Poco F4 против Xiaomi 12S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco F4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.28-дюймового Xiaomi 12S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F4
- На 0.39" большая диагональ экрана
Причины выбрать Xiaomi 12S
- Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Функция реверсивной зарядки
- На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1323 и 971 баллов
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.05 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
86
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|419 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|97.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|443 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|152.7 мм
|Ширина
|75.95 мм
|69.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|195 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Черный, Зеленый
|Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 730
|Частота GPU
|675 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|-
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
971
Xiaomi 12S +36%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
3173
Xiaomi 12S +31%
4160
|CPU
|165229
|233457
|GPU
|236853
|471686
|Memory
|100281
|191611
|UX
|143530
|174562
|Total score
|640596
|1070496
|Stability
|90%
|72%
|Graphics test
|25 FPS
|61 FPS
|Graphics score
|4323
|10349
|PCMark 3.0 score
|-
|14437
Рейтинг телефонов в AnTuTu 9 (#163 и #12)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|24 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Да (50% за 17 минут)
|Время полной зарядки
|0:39 ч.
|0:43 ч.
|Веб-серфинг
|09:44 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:31 ч.
|-
|Игры
|04:37 ч.
|-
|Режим ожидания
|82 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 6000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.45
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12S более удачной покупкой.
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