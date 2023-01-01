Xiaomi Poco F5 Pro против Honor 90 Pro
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.78-дюймового Honor 90 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F5 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- На 20% выше плотность пикселей (526 vs 437 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Honor 90 Pro
- Камера имеет оптический зум 2.5x
- Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 67W)
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
Производительность
Быстродействие приложений и системы
80
Игры
Возможности в 3D-гейминге
80
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
79
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.89:9
|Плотность пикселей
|526 точек на дюйм
|437 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|-
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|90.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.78 мм
|163.8 мм
|Ширина
|75.44 мм
|74.9 мм
|Толщина
|8.59 мм
|8.1 мм
|Вес
|204 грамма
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|-
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1284
90 Pro +2%
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
4003
90 Pro +5%
4193
|CPU
|249489
|-
|GPU
|479487
|-
|Memory
|183948
|-
|UX
|172887
|-
|Total score
|1096018
|1067782
|Stability
|65%
|-
|Graphics test
|48 FPS
|-
|Graphics score
|8154
|-
Таблица смартфонов в AnTuTu (#40 и #45)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|MagicOS 7.1
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|90 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (86% за 30 минут)
|Да (56% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:48 ч.
|0:37 ч.
|Веб-серфинг
|10:24 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:01 ч.
|-
|Игры
|05:24 ч.
|-
|Режим ожидания
|106 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|16256 x 12192
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|112°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|8160 x 6112
|Апертура
|f/2.5
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры и автономность - выбирайте Honor 90 Pro, а если дисплей, коммуникации и звук – то Xiaomi Poco F5 Pro.
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