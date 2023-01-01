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Xiaomi Poco F5 Pro против Realme GT5

82 из 100
Xiaomi Poco F5 Pro
VS
84 из 100
Realme GT5
Xiaomi Poco F5 Pro
Realme GT5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.74-дюймового Realme GT5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F5 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • На 17% выше плотность пикселей (526 vs 451 PPI)
Причины выбрать Realme GT5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 67W)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1483 и 1265 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F5 Pro
vs
Realme GT5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F5 Pro
1054 нит
Realme GT5
н/д

Дизайн и корпус

Высота 162.78 мм 163.13 мм
Ширина 75.44 мм 75.38 мм
Толщина 8.59 мм 8.9 мм
Вес 204 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F5 Pro
87.5%
Realme GT5 +1%
88.8%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco F5 Pro и Realme GT5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
FLOPS ~2764.8 Гфлопс ~3481.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F5 Pro
1265
Realme GT5 +17%
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F5 Pro
3979
Realme GT5 +3%
4084
AnTuTu Benchmark 9
Poco F5 Pro
1053228
Realme GT5
н/д
CPU 244610 -
GPU 473512 -
Memory 169267 -
UX 169233 -
Total score 1053228 -
3DMark Wild Life Performance
Poco F5 Pro
8154
Realme GT5
н/д
Stability 66% -
Graphics test 48 FPS -
Graphics score 8154 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16, 24 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5160 мАч 5240 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:24 ч. -
Просмотр видео 16:01 ч. -
Игры 05:26 ч. -
Режим ожидания 106 ч. -
Общая автономность
Poco F5 Pro
32:34 ч.
Realme GT5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F5 Pro vs Realme GT5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 150 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и автономность - выбирайте Realme GT5, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Xiaomi Poco F5 Pro.

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