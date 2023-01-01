Xiaomi Poco F5 против Honor Magic 5 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.81-дюймового Honor Magic 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 38 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- На 8% лучшая автономность (37:04 vs 34:14 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- На 28% выше максимальная яркость экрана (1233 против 966 нит)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
68
94
Производительность
Быстродействие приложений и системы
74
89
Игры
Возможности в 3D-гейминге
73
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
85
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
90
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.54:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|91%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|120 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.11 мм
|162.9 мм
|Ширина
|74.95 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.77 мм
|Вес
|181 грамм
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2910 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 725
|Adreno 740
|Частота GPU
|580 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~1781 Гфлопс
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1218
Magic 5 Pro +18%
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
3968
Magic 5 Pro +17%
4636
|CPU
|249409
|240420
|GPU
|354940
|563919
|Memory
|176027
|222701
|UX
|165113
|186528
|Total score
|951159
|1225468
|Пиковая температура корпуса
|-
|37.6 °C
|Stability
|84%
|47%
|Graphics test
|45 FPS
|75 FPS
|Graphics score
|7530
|12659
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu (#91 и #19)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|Magic UI 7.1
|Размер системы из коробки
|-
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5100 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Да (75% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:47 ч.
|0:48 ч.
|Веб-серфинг
|12:11 ч.
|13:43 ч.
|Просмотр видео
|16:29 ч.
|16:12 ч.
|Игры
|05:24 ч.
|04:59 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
|118 ч.
Рейтинг автономности телефонов (#149 и #72)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|122°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4096 x 3072
|Апертура
|f/2.5
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
154
Качество видео
144
Итоговая оценка камеры
152
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.
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